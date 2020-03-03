İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika

İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin yaralandığını açıkladı.

İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim unsurları tarafından 2 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" denildi.

(İHA)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Serakib'e gönderildiğini açıkladı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı İzmir'e şehit ateşi düştü Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 06:43:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]