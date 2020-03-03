İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin yaralandığını açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim unsurları tarafından 2 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" denildi. - ANKARA