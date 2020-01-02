İdlib'de 1 ayda 253 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kırsalında Esad rejiminin saldırıları sonucu sadece Aralık ayında 253 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı.



Suriye Müdahale Koordinatörleri yayınladığı son raporda, Esad ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarını arttırması sonucu ortaya çıkan 1 aylık acı bilançoyu açıkladı. Rapora göre, yalnızca Aralık ayında saldırılar ve bombardımanlar sonucu 253 sivil hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı.



Yerel kaynaklara göre, Aralık ayında İdlib'e 700 varil bombası ve 14 bin roket atılırken bin 250 hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılarda özellikle sivillerin yaşadığı mahalleler ve hastaneler hedef alındı. - İDLİB