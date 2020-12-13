İdlib'de 100 briket ev, savaş mağdurlarına teslim edildi - Son Dakika

İdlib'de 100 briket ev, savaş mağdurlarına teslim edildi
13.12.2020 11:03
TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) ve Umuda Koşanlar Derneği işbirliği ile Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde yapımı tamamlanan 100 briket ev, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.
TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) ve Umuda Koşanlar Derneği işbirliği ile Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde yapımı tamamlanan 100 briket ev, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.
TDV ve Umuda Koşanlar Derneği, Suriye'de rejim ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden ve çadırlarda yaşam mücadelesi veren savaş mağdurları için İdlib kentinde yapımı tamamlanan briket evlerin teslimi nedeniyle tören düzenledi. 100 briket evin ailelere teslim edildiği törenden sonra, bölgede ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirildi.
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