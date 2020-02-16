İdlib'de 2,5 ayda 1 milyon 200 bin Suriyeli evini terk etti - Son Dakika
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İdlib'de 2,5 ayda 1 milyon 200 bin Suriyeli evini terk etti

7 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin yoğun saldırıları nedeniyle 1 Aralık 2019'dan bu yana 1 milyon 200 bin kişi evlerini terk etti.

İdlib'de 2,5 ayda 1 milyon 200 bin Suriyeli evini terk etti, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin yoğun saldırıları nedeniyle 1 Aralık 2019'dan bu yana 1 milyon 200 bin kişi evlerini terk etti.

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Rejim karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'in güneyi ve doğusu, son aylarda Esad güçlerinin yoğun bombardımanına maruz kaldı. Saldırılarda her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre 1 Aralık 2019'dan bu yana evini terk edenlerin sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı. Evlerini terk edenlerin 658 bininin Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği bildirildi. İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana sivillerin akın ettiği, sınırın sıfır noktasındaki Atme kasabasındaki çadır kentlerin nüfusu ise 500 bine ulaştı.Kamplara gidemeyip sınıra yakın yerlerdeki boş arazilere sığınanlara ise Türk Kızılay'ı çadır, yiyecek, giyecek ve hijyen yardımında bulunuyor. Bazı çadırlarda ise en az 3 aile, soğuk hava, sağanak yağmur ve çamurların içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.


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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
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