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İdlib'de 2 katlı evin çökmesi sonucu anne ve 3 çocuğu öldü - Son Dakika

İdlib'de 2 katlı evin çökmesi sonucu anne ve 3 çocuğu öldü

10.02.2022 09:24
İdlib'de 2 katlı evin çökmesi sonucu anne ve 3 çocuğu öldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 2 katılı eski bir evin çökmesi sonucu, anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 2 katılı eski bir evin çökmesi sonucu, anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinin medya sorumlusu Firas Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in güneyindeki Korin köyünde bulunan 2 katlı eski bir evin çökmesi sonucu, anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Halife, enkazın altından ağır yaralı kurtarılan baba ve 3 çocuğun ise çevredeki hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İdlib'de Beşşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın, sivil yerleşim yerlerini ağır silahlarla bombalaması nedeniyle çoğu evde büyük çatlaklar oluştu.

İdlib'teki durum?

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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Türkiye, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'de 2 katlı evin çökmesi sonucu anne ve 3 çocuğu öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İdlib'de 2 katlı evin çökmesi sonucu anne ve 3 çocuğu öldü - Son Dakika
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