İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi - Son Dakika

İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.

İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi. - ANKARA

İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:44 Kaynak: İHA

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