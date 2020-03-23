İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi - Son Dakika

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İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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