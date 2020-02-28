İdlib'de 29 Türk askeri hayatını kaybetti : Muhalefet partileri acil toplandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'de 29 Türk askeri hayatını kaybetti : Muhalefet partileri acil toplandı - Son Dakika Dünya

İdlib'de 29 Türk askeri hayatını kaybetti : Muhalefet partileri acil toplandı

6 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine düzenlediği hava saldırısında en az 29 Türk askerinin hayatını kaybetmesi üzerine muhalefet partileri acil toplandı.

İdlib'de 29 Türk askeri hayatını kaybetti : Muhalefet partileri acil toplandı, System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine düzenlediği hava saldırısında en az 29 Türk askerinin hayatını kaybetmesi üzerine muhalefet partileri acil toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) olağanüstü toplantıya çağırdı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi. Parti yöneticileri ile İdlib'deki gelişmeleri görüşen Kılıçdaroğlu, durum değerlendirmesinde bulundu. Toplantıda, Hatay milletvekillerinin gelişmeleri takip için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kente gönderildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu da genel merkezde topladı.

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İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:04 
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