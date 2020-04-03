- İdlib'de 315 okul ve 193 mülteci kampı dezenfekte edildi- Suriye, koronaya karşı tedbirler almaya... - Son Dakika

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- İdlib'de 315 okul ve 193 mülteci kampı dezenfekte edildi- Suriye, koronaya karşı tedbirler almaya...
6 saat önce
- İdlib'de 315 okul ve 193 mülteci kampı dezenfekte edildi Suriye, koronaya karşı tedbirler almaya devam ediyor Suriye'de koronaya karşı tedbirler kapsamında İdlib'de 315 okul ve 193 mülteci kampında sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.
- İdlib'de 315 okul ve 193 mülteci kampı dezenfekte edildi
Suriye, koronaya karşı tedbirler almaya devam ediyor
İDLİB - Suriye'de koronaya karşı tedbirler kapsamında İdlib'de 315 okul ve 193 mülteci kampında sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.
Dünya genelinde korona virüs hızla artmaya devam ederken Suriye'de 16 korona virüs vakası tespit edildi. Virüsün yayılmaması için İdlib kentinde Sivil savunma ekiplerince gerekli önlemler alındı. Sivil savunma ekiplerine göre, bugüne kadar 315 okul, 193 mülteci kampı, 510 cami, 68 pazar alanı, 13 fırının yanı sıra mahallelerde temizlik ve sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi. Sivillerin korona virüsüne yönelik farkındalığını arttırmak için ise maske ve dezenfektan dağıtımı da yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:25 Kaynak: İHA
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