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İdlib'de 450 Hanelik Bağcılar Mahallesi Kuruldu - Son Dakika

İdlib'de 450 Hanelik Bağcılar Mahallesi Kuruldu

10.06.2021 19:25
İdlib'de 450 Hanelik Bağcılar Mahallesi Kuruldu, System.String[]

İDLİB'DE 450 HANELİK BAĞCILAR MAHALLESİ KURULDUBağcılar Belediyesi, zulmün yaşandığı Suriye'nin İdlib kentinde olumsuz şartlarda yaşayanlara yardım eli uzattı.

İDLİB'DE 450 HANELİK BAĞCILAR MAHALLESİ KURULDU

Bağcılar Belediyesi, zulmün yaşandığı Suriye'nin İdlib kentinde olumsuz şartlarda yaşayanlara yardım eli uzattı. Bu kapsamda İdlib Soran bölgesindeki bir alana 450 briket evden oluşan Bağcılar Mahallesi inşa edildi. Tamamlanarak hizmete sunulan evlere yerleşen savaş mağdurları yaz kış daha rahat bir hayat yaşayacak.

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İHH Bağcılar İlçe Başkanlığı, Suriye'deki insanlık dramı için harekete geçti. Bu amaçla İHH'nın İdlib şehrinde çadır kentlere alternatif olarak başlattığı briket ev projesine destek verildi. Kırsaldaki Soran bölgesinde 2020 yılı Ocak ayında başlanan projede 450 briket evin inşaatı tamamlandı. 24 metrekarelik 1+1 evler, dayanıklı malzemelerden imal edildi. Mutfak, banyo ve tuvalet de bulunan evler her türlü ihtiyacı karşılıyor.

Yaz kış rahat bir hayat sürecekler

Bağcılar Mahallesi adı verilen bölgede kısa süre önce hayat başladı. Hizmete sunulan 450 konuta savaş mağduru İdlibli ihtiyaç sahibi aileler yerleştirildi. Anne-babalar çocuklarıyla birlikte bundan sonra hem yazın hem kışın güzel bir yaşam sürecekler. Çadırdan kurtulan aileler, bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Hayırlı bir olaya vesile olduk

Dünyanın neresinde olursa olsun zorda kalmış herkesin yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İdlib'te yaşanan çatışmalardan dolayı ülkemizin sınırına yakın bölgelere göç eden sığınmacılar için konut inşa ettik. İnsanlığın zor bir süreçten geçtiği bu zamanda böylesine hayırlı bir olaya vesile olduğumuz için Rabbime şükürler olsun. Suriyeli kardeşlerimiz artık rahat edecekleri evlerine kavuştular. İnşallah bölgedeki sıkıntılar da bir an önce sona erer" dedi.

Video Linki : https://www. youtube. com/watch? v=w5n-7wHwQXY

Oluşturulma Tarihi : 10. 06. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Sivrisinekle Mücadele Çalışmaları Kadir Topbaş'ın Adı Halk Sarayı'na Verildi Enderun Çocuklar, 3 Projeyle Teknofest'e Katılıyor Güvenli 2023 İstanbul Eğitim Başvurusu Lokman Çağırıcı, Altın kızları makamında ağırladı Türkiye'nin en büyük deniz temizliği 8 Haziran'da Çocukların Gündemi de Deniz Salyası Küfeki Taşından Yapılacak Olan Medine Camii'nin Temeli... Bağcılarlı Milli Sporcular Avrupa'da Tarih Yazıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Münir Karaloğlu, Bağcılar, Suriye, İdlib, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İdlib'de 450 Hanelik Bağcılar Mahallesi Kuruldu - Son Dakika


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