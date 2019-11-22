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İdlib'de 5 sivil öldü

6 saat önce

Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki saldırılarında toplam 5 sivilin ölümüne sebep oldu.

İdlib'de 5 sivil öldü, System.String[]

Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki saldırılarında toplam 5 sivilin ölümüne sebep oldu.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, dün gece, Rusya'nın İdlib'e daha önceki saldırılarda attığı bir bombanın patlaması sonucunda 3 sivil yaşamını yitirdi.

Askeri muhaliflerin uçak gözlemevine göre, Rusya savaş uçaklarının sabah saatlerinde Fattire köyüne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Rus uçakları Kefrenbil ilçesi ve Serce köyüne de hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, Bıdama beldesine, Naciyye ve Marand köylerine top, roket ve havan gibi karadan karaya silahlarla saldırı düzenledi.

Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunmaya göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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