İdlib'de 6'ncı Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in 5 Mart'ta gerçekleştirdiği görüşme sonrasında varılan mutabakat çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus birleşik kara devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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