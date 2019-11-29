Son Dakika Haberleri: İdlib'de 62 bin sivil daha yerinden edildi
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İdlib'de 62 bin sivil daha yerinden edildi

7 saat önce

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik bombardımanları, bu ay 62 bin sivili yerinden etti.

İdlib'de 62 bin sivil daha yerinden edildi, System.String[]

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik bombardımanları, bu ay 62 bin sivili yerinden etti.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü'nün AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında kasım ayı içinde 11 bin 812 aileden 62 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

Koordinatörlük, söz konusu güçlerin sivillerin geri dönüşlerini de engellemek amacıyla hastane, okul, cami, sivil savunma merkezi ve sivillerin evleri gibi yaşam merkezlerini vurduğu bilgisini paylaştı.

Saldırılarından kaçan sivillerin büyük bir kısmının, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına, İdlib'deki zeytinliklere ve Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığındığı aktarıldı.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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