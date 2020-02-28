İdlib'de 9 asker şehit - Son Dakika

İdlib'de 9 asker şehit
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Hatay Valisi Doğan: "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Hatay Valisi Doğan: " İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur."
(İHA)
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