Üye Girişi
İdlib'de açılan Göz Sağlığı Merkezinde 3 ayda 200 hasta tedavi edildi - Son Dakika

İdlib'de açılan Göz Sağlığı Merkezinde 3 ayda 200 hasta tedavi edildi

30.09.2021 14:42
İdlib'de açılan Göz Sağlığı Merkezinde 3 ayda 200 hasta tedavi edildi, System.String[]

Türkiye'den, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) ve Kuveyt merkezli Beyt-el Zekat kurumlarının iş birliğiyle Suriye'nin İdlib ilinde açılan Göz Sağlığı Merkezinde üç ayda 200 hasta göz sağlığına kavuştu.

Türkiye'den, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) ve Kuveyt merkezli Beyt-el Zekat kurumlarının iş birliğiyle Suriye'nin İdlib ilinde açılan Göz Sağlığı Merkezinde üç ayda 200 hasta göz sağlığına kavuştu.???????

Merkezde görevli Dr. Samir el Halil, AA muhabirine, bölgede yaşayan sivillerin göz rahatsızlıklarının tespiti ve tedavisi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Haziranda açılan merkezde karşılaştıkları vakaların birbirine benzediğini anlatan Halil, "Vakalarda genel olarak halk dilinde 'beyaz su hastalığı' olarak bilinen katarakta çok fazla rastlıyoruz." dedi.

Kataraktın ameliyatla 15 dakika içerisinde tedavi edildiğini belirten Halil, "Lakin İdlib'de göz hastalıklarıyla ilgili çalışma yapan yeterli sayıda sağlık kuruluşu olmadığı için birçok hasta tedavi edilememiş. Biz bu merkezde tamamen ücretsiz olarak her hafta 50 kişiyi muayene ediyoruz. Haftanın iki günü de ameliyat imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

Halil, yeterli tıbbi olanaklara ve uzman personele sahip oldukları için ameliyatların başarılı geçtiğini belirterek "Böylelikle insanlar, görme yetilerine yeniden kavuşuyorlar. Bu merkezde çalışmalara başladığımız tarihten bu yana 200 kişiyi tedavi ettik." ifadelerini kullandı.

Halil; İHH, AID ve Beyt-el Zekat kurumlarının iş birliğiyle faaliyetlerini yürüten merkezde 1 göz hekimi, 2 hemşire ve 3 idari personelin görev yaptığını sözlerine ekledi.???????

Göz Sağlığı, İdlib, Zekat, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'de açılan Göz Sağlığı Merkezinde 3 ayda 200 hasta tedavi edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 14:43 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için bugün son gün 14:25 Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için bugün son gün Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar 14:04 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz 13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı 13:52 Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı 12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti 12:24 Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu 11:23 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu

Son Dakika Haberleri
14:27 Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor
14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı
14:03 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar
13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı
13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz
13:58 İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı
13:56 İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar
13:51 Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı
13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek
13:49 Messi'den sonra Barcelona komple dağıldı
Türk Messi her yerde! Barcelona'nın 17'lik transferi Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi Türk Messi her yerde! Barcelona'nın 17'lik transferi Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi         
14:44
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı         
13:59
Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek         
13:33
115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar         
12:26
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş         
12:10
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 14:50:18. #1.12#
SON DAKİKA: İdlib'de açılan Göz Sağlığı Merkezinde 3 ayda 200 hasta tedavi edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement