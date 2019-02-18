Son Dakika Haberleri: İdlib'de art arda iki bombalı saldırı: 9 ölü, 37 yaralı

İdlib'de art arda iki bombalı saldırı: 9 ölü, 37 yaralı

47 dakika önce

Suriye'nin İdlib ilinde bomba yüklü iki aracın art arda infilak etmesi sonucu 9 sivil öldü, 37 sivil yaralandı.

İdlib'de art arda iki bombalı saldırı: 9 ölü, 37 yaralı, System.String[]
Suriye'nin İdlib ilinde bomba yüklü iki aracın art arda infilak etmesi sonucu 9 sivil öldü, 37 sivil yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:40 

Suriye, İdlib, Ekonomi
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