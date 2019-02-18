İdlib'de art arda iki bombalı saldırı: 9 ölü, 37 yaralı
47 dakika önce
Suriye'nin İdlib ilinde bomba yüklü iki aracın art arda infilak etmesi sonucu 9 sivil öldü, 37 sivil yaralandı.
Suriye
'nin İdlib
ilinde bomba yüklü iki aracın art arda infilak etmesi sonucu 9 sivil öldü, 37 sivil yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:40
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İdlib'de Art Arda İki Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 37 Yaralı
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