İdlib'de ateşkes talep eden tasarıya Rusya ve Çin'den veto (GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)

ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Kuveyt, Belçika ve Almanya tarafından sunulan, İdlib'de ateşkes sağlanmasını ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi istenen tasarı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye meselesini tartışmak için toplandı. Konseyde Kuveyt, Belçika ve Almanya tarafından sunulan 'İdlib'de ateşkes sağlanması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi' tasarısı sunuldu.

Ancak, Rusya ve Çin bu tasarıyı veto ederek, tasarının 'BM Güvenlik Konseyi'nin terör listesindeki örgütlerle bağlantılı kişi ve grupları kapsamaması' gerektiği yönünde bir çağrıda bulunarak, başka bir tasarı metni sundu.

İki tasarı da daimi üyelerin karşılıklı vetolarıyla reddedildi. Toplantı 3 buçuk saat sürerken, Rusya, Suriye meselesinde konseye gelen tasarılara karşı 13'üncü, Çin ise 7'inci veto hakkını kullandı.