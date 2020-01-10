İdlib'de 'ateşkes uygulaması' başlatılacak - Son Dakika
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İdlib'de 'ateşkes uygulaması' başlatılacak

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacağını duyurdu.

İdlib'de 'ateşkes uygulaması' başlatılacak, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava-kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır. Bu kapsamda 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır" denildi.


Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:17 Kaynak: DHA
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