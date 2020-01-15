İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı... - Son Dakika

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İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı...
6 saat önce
İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı 15'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:14 Kaynak: AA
İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı 15'e yükseldi.
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