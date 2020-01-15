İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı... - Son Dakika

İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı...

6 saat önce

İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı 15'e yükseldi.

İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı..., System.String[]

İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı 15'e yükseldi.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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