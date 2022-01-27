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İdlib'de babalar, dondurucu gecelerde çocukları için nöbet tutuyor - Son Dakika

İdlib'de babalar, dondurucu gecelerde çocukları için nöbet tutuyor

27.01.2022 11:39

AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki babalar, kış aylarının sert geçmesi nedeniyle çocuklarının donmaması için dondurucu soğukta gece nöbeti tutuyor.

AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki babalar, kış aylarının sert geçmesi nedeniyle çocuklarının donmaması için dondurucu soğukta gece nöbeti tutuyor.

Aşırı soğuk havalar, Suriye'nin kuzey ve kuzeybatısında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı derme çatma çadırların bulunduğu bölgelerde de etkili oluyor.

Yağışlar ve dondurucu havalar, İdlib ve çevresindeki bölgeleri olumsuz etkilerken, yoğun kar yağışı nedeniyle de yüzlerce çadır yıkılarak kullanılmaz hale geldi.

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek kamplara yerleşen aileler, yoksulluk ve kötü hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Yağışların ardından içerisi su ve çamur dolan çadırlarda yaşamak zorunda kalan aileler, kar yağışlarında ise çadırlarının üzerlerine çökmesinden korkuyor.

Termometrelerin geceleri sıfırın altını gösterdiği kentte çadırlarda yaşayan siviller, ısınmak için büyük güçlük çekiyor.

Ebeveynler ise su baskını ve yoğun kar yağışı nedeniyle çadırların çökmesiyle çocuklarının donarak ölmesinden korktukları için geceleri uyumuyor.

Ortalama 10 kişinin yaşadığı küçük bir çadırda ısınmak için çöpten toplanan plastik ve atık maddeler yakılırken, geceleri ise sadece battaniyelerle ısınılıyor.

Esed rejimi ve destekçilerinden tutuklama, işkence ve yargısız infazlarından korktukları için evlerine dönemeyen ailelerin tek isteği ise çadırlarını ısıtacak yardım elinin uzatılması.

AA muhabirleri, İdlib'in Atme kamplar bölgesinde dondurucu havaların etkili olduğu Şahşabo Kampı'nda yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlarda gece zorlu yaşam şartlarını görüntüledi.

"Geceleri battaniyeden başka bir seçeneğimiz yok"

Esed rejimi güçlerinin Hama kırsalındaki Gab Ovası'na düzenlediği yoğun saldırılar sonucunda evini terk ederek kampa sığınan Yasir Barri, bölgede kış aylarının çok zor geçtiğini söyledi.

Barri, 7'si çocuk toplam 12 kişilik ailesiyle bir çadırda yaşadıklarını belirterek, "(Gece) Şu an çadırda sobamız veya yakacak hiçbir şeyimiz yok. Çocukları ısıtmak için çöpten topladığımız eski ayakkabı ve plastikleri gündüz yakıyoruz, geceleri battaniyeden başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

Çocuklarının aç uyumasına dayanamadığını vurgulayan Barri, "Onları doyurmak için kalbimden bir parça koparıp vermek istiyorum. İş bulamıyorum. Geçimimizi her ay gelen sadece bir yardım kolisi ile sağlıyoruz. Çocuklarımı ısıtamayınca içime atıyorum bana ağır geliyor, ne yapacağımı bilmiyorum." diye konuştu.

En son geçen yıl yakacak yardımı aldığını anlatan Barri, şunları kaydetti:

"Şiddetli yağışların olduğu geceler, çadırın içerisi sularla doluyor, tüm eşyalarımız ıslanıyor. Karlı havalarda çadırlarımızın üzerinden biriken karı temizlemezsek çadırlarımız yıkılıyor. Çocuklarıma ilaç alacak param yok. Yalvar yakar tanıdıklardan borç alıp çocuklarıma ilaç temin ediyorum. Çocukların solunum cihazına ihtiyacı var ancak temin edemiyorum. Torunum ve çocuklarımı donmamaları için battaniye ile sarıp sarmalıyorum."

"Tek isteğim bir ev ve oğlumu ısıtacak soba"

Hama'nın kuzey kırsalından İdlib'e göç eden Hüseyin Nasır de dondurucu gecelerde battaniyeye sardığı çocuğunu ısıtmak için çadırda gazı bitmek üzere olan seyyar yemek tüpü yaktığını anlattı.

Bir gözü doğuştan engelli diğer gözü ise yüzde 25 gören Nasır, "Ben çalışamıyorum. Eşim ise tarlada günlük 7 Türk lirasına çalışıyor. Tek isteğim bir ev ve oğlumu ısıtacak soba." dedi

Baba Nasır, geçimini ve oğlunun ilaç parasını komşularından aldığı borç para ile sağladığını vurguladı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

İdlib'de babalar, dondurucu gecelerde çocukları için nöbet tutuyor
İdlib'de babalar, dondurucu gecelerde çocukları için nöbet tutuyor
İdlib'de babalar, dondurucu gecelerde çocukları için nöbet tutuyor

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Türkiye, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İdlib'de babalar, dondurucu gecelerde çocukları için nöbet tutuyor - Son Dakika
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