Son Dakika Haberleri: İdlib'de babanın enkazdaki çocuklarını kurtarma çabası
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İdlib'de babanın enkazdaki çocuklarını kurtarma çabası

35 dakika önce

SURİYE'de rejim uçaklarının İdlib kentine bağlı Ariha ilçesine düzenlediği saldırıda harabeye dönen çok katlı bir binanın enkazında kalan çocuklarına ulaşmaya çalışan babanın çaresizliği cep telefonlarına yansıdı.

İdlib'de babanın enkazdaki çocuklarını kurtarma çabası, System.String[]
SURİYE'de rejim uçaklarının İdlib kentine bağlı Ariha ilçesine düzenlediği saldırıda harabeye dönen çok katlı bir binanın enkazında kalan çocuklarına ulaşmaya çalışan babanın çaresizliği cep telefonlarına yansıdı.
Ariha'da yaşanan saldırıda 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Çarşı ve meskenlerin hedef alındığı saldırıda evlerinde otururken yakalanan insanlar kendilerini sokağa atarak daha güvenli yerlere doğru kaçtı. Bu sırada harabeye dönen bir binanın enkazı içerisinde kalan biri kız diğer erkek iki küçük çocuğuna ulaşmak ve onları kurtarmak isteyen babanın çabası yürekleri burktu. Çocuklar birbirlerine tutunmaya çalışırken, babaları onları kurtarmaya çalıştı.  Bu sırada bölgede bulunan sivil toplum kuruluşu ekipleri çocukları tek tek kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı. Çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:19 Kaynak: DHA
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