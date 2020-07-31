- İdlib'de bayram namazı kılındı - Son Dakika

- İdlib'de bayram namazı kılındı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde halk camilerde bayram namazını kıldı.

İdlib'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Yerel kaynaklara göre korona virüs vaka sayısının düşük olduğu İdlib'de cemaatin büyük bölümünün maske takmadığı ve salgına karşı önlem alınmadığı görüldü. Camiye gelenlerden Tahir al-Emin, "Korona virüs konusunda İdlib'in durumu stabil. Vaka artışı olmadığı için panik değiliz. Hayatımız normal. Ancak kişisel olarak tedbir alıyoruz" dedi.