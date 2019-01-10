İdlib'de Bin 500 Aileye Kış Yardımı

Suriye'nin İdlib kentindeki sığınmacı kamplarında yaşayan bin 500 aileye İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından kış yardımı yapıldı.

Suriye'nin İdlib kentindeki sığınmacı kamplarında yaşayan bin 500 aileye İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından kış yardımı yapıldı.



İç savaşın devam ettiği Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan ailelere, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından halı, battaniye, sünger yatak, bot, mont ve çeşitli çadır içi gereçlerin bulunduğu kış yardımı ulaştırıldı. İdlib kenti kırsalındaki Atme, Kerame, Kah ve Sarmada kamplarında dağıtılan kış yardımlarından 10 gün içerisinde bin 500 aile faydalandı.



İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinin gelmesiyle kamplarda hayatın zorlaştığını belirterek, "Mülteci kamplarında sel felaketinin oluşturduğu yaralar kısa süre içerisinde sarıldı. Lakin şimdi de soğuk hava şartlarının şiddetini giderek artırması kamplarda yaşamın devam etmesini zorlaştırıyor" dedi.



Kamplarda bulunan ailelere kış yardımı ulaştırıldığını belirten Tahiroğlu, "İdlib kırsalındaki kamplarda yaşayan ailelerin bu soğuk kış günlerinde ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda son 10 gün içerisinde İdlib kırsalındaki 4 farklı kampta bulunan bin 500 aileye kış yardımı ulaştırdık. Dağıttığımız malzemeler arasında halı, battaniye, sünger yatak, bot, mont ve çeşitli çadır içi gereçler bulunuyor" diye konuştu.



Kış mevsiminin sonuna kadar kamp bölgelerinde yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Tahiroğlu, tüm hayırseverleri Suriyeli mültecilere destek vermeye davet etti. - HATAY

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