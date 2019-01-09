İdlib'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Suriye
'nin İdlib
kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Suriye'nin İdlib kentindeki Devvar Eş Şammat bölgesinde bomba yüklü bir araç patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, patlamada yaralanan kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Patlamayı henüz üstlenen olmadı. - İDLİB
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:16 Kaynak: İHA
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