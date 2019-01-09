Son Dakika Haberleri: İdlib'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İdlib'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İdlib'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Devvar Eş Şammat bölgesinde bomba yüklü bir araç patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, patlamada yaralanan kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Suriye, İdlib, 3. Sayfa
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