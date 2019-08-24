Son Dakika Haberleri: İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü
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İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

50 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.


Suriye'nin İdlib kentinin El-Kusor mahallesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 1 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasarın da meydana geldiği gözlendi. Olay yerine sivil savunma ekipleri intikal etti. Ekipler, yaralıları bölgedeki sahra hastanelerine nakletti. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:28 Kaynak: İHA
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