Son Dakika Haberleri: - İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü
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- İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

46 dakika önce

- İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölüİDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.

- İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentinin El-Kusor mahallesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 1 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasarın da meydana geldiği gözlendi. Olay yerine sivil savunma ekipleri intikal etti. Ekipler, yaralıları bölgedeki sahra hastanelerine nakletti.

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:32 Kaynak: İHA
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