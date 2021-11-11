Son dakika haberi! İdlib'de bombalı hava saldırısı: 3 ölü - Son Dakika

İdlib'de Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı hava saldırısında aralarında 1 çocuğun bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.
Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde Esad rejimi tarafından bombalı hava saldırısı düzenlendi. Aralarında 1 çocuğun bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
(Abu Mücahit EL Halebi-İHA)
Kaynak: İHA
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