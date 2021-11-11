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Son dakika haberi! İdlib'de bombalı hava saldırısı: 3 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi! İdlib'de bombalı hava saldırısı: 3 ölü

11.11.2021 12:44
Son dakika haberi! İdlib'de bombalı hava saldırısı: 3 ölü

Son dakika haber: İdlib'de Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı hava saldırısında aralarında 1 çocuğun bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

İdlib'de Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı hava saldırısında aralarında 1 çocuğun bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde Esad rejimi tarafından bombalı hava saldırısı düzenlendi. Aralarında 1 çocuğun bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

(Abu Mücahit EL Halebi-İHA)

Son dakika haberi! İdlib'de bombalı hava saldırısı: 3 ölü

Hava Saldırısı, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İdlib'de bombalı hava saldırısı: 3 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İdlib'de bombalı hava saldırısı: 3 ölü - Son Dakika
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