Son dakika haberi! İdlib'de bombalı hava saldırısı: 3 ölü - Son Dakika

Suriye 'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde Esad rejimi tarafından bombalı hava saldırısı düzenlendi. Aralarında 1 çocuğun bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İdlib 'de Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı hava saldırısında aralarında 1 çocuğun bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

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