İdlib'de, 'Bombardıman' Korkusu

SURİYE rejim güçlerinin Rus savaş uçaklarının desteğiyle İdlib ve kırsalına yönelik başlattığı bombardıman, kentte yaşayan sivilleri tedirgin ediyor.

SURİYE rejim güçlerinin Rus savaş uçaklarının desteğiyle İdlib ve kırsalına yönelik başlattığı bombardıman, kentte yaşayan sivilleri tedirgin ediyor. Son olarak dün gece düzenlenen, 15 sivilin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı hava saldırısının neden olduğu yıkımın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Bombardımanda apartmanların enkaz yığınlarına döndüğü görüldü.



Suriye rejimi, ülkede bağımsızlık isteyenlerin ilk kayıp verdikleri kent Deraa'da kontrolü geçen yıl Temmuz ayında sağladıktan sonra yeni hedefini muhaliflerin elindeki son şehir merkezi İdlib olarak belirledi. Rejimin kontrolü sağladığı yerlerden tahliye edilen sivillerin gelişiyle nüfusu 4 milyona ulaşan ve 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib'de, rejimin olası operasyonu ile tedirgin günler yaşanmaya başladı. Rejim güçleri, geçen yıl Ağustos ayından itibaren kentin kırsalını topçu ateşiyle vurmaya başladı. Eylül ayının ilk günlerinden itibaren rejim güçleri Rus savaş uçaklarıyla birlikte İdlib'in güneyi ile Hama'nın kuzeyindeki kırsal bölgelere yönelik bombardıman düzenledi. Günlerce süren bombardımanda onlarca kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı ve yerleşim alanları harabeye döndü. Havadan ve karadan ateş altına alınan bölgelerde yaşayan binlerce kişi, korunmak için güvenli gördükleri iç kesimlere göç etmek zorunda kaldı.



İdlib'deki saldırıların son bulması için Türkiye, 7 Eylül'de İran'ın başkentinde yapılan üçlü zirvenin ardından 17 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde diplomasi trafiğini sonuçlandırdı. Soçi'de yapılan zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib'de muhalifler ile rejim birlikleri arasında 15 kilometrelik silahtan arındırılmış bölge kurulması mutabakatına vardı. İmza altına alınan mutabakat kapsamında rejim ve muhalif güçler arasındaki cephe hatları arasındaki 15 kilometrelik bölgeden ağır silahlar çıkarıldı ve iki hat arasında Türk ve Rus askerleri devriye görevi yapmaya başladı. Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması ile saldırılar sırasında bulundukları alanları terk eden binlerce kişi de yeniden evlerine döndü.



Soçi mutabakatının ardından karadan ateş altına alınan bölgeler, son süreçte rejim güçleri ve Rus savaş uçakları tarafından bombalandı. İdlib kent merkezi ile Han Şeyhun ve Maraat Annuman başta olmak üzere kırsaldaki birçok köy ve kasaba savaş uçakları tarafından hedef alındı. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı saldırıların ardından binlerce kişi de savaş uçaklarına hedef olmamak için evlerini terk ederek İdlib ve güvenli bölgelere zorunlu olarak göç etti.



Kentin yönetimini elinde bulunduran Heyeti Tahriri Şam örgütü ise giriş ve çıkış noktalarında oluşturduğu kontrol noktalarında yoğun güvenlik önlemi alarak sivillerin kentten çıkışlarına veya Türkiye sınırına yönelmelerine engel olmaya çalışıyor.



BİNALAR ENKAZA DÖNDÜ, 15 KİŞİ ÖLDÜ



Kenti tedirgin eden son saldırı ise dün gece yaşandı. Savaş uçakları İdlib kent merkezinde Hayr Kusur Mahallesi'ni hedef aldı. Saldırıda, mahallenin bir sokağındaki apartmanlar yerle bir oldu, onlarca araç ise demir yığınına döndü. Saldırıda 15 kişi öldü, yaklaşık 50 kişi de yaralandı. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından kaldıkları enkazdan güçlükle çıkarılarak hastanelere kaldırıldı. Ortalığı savaş alanına çeviren saldırının neden olduğu yıkım, gün ağarınca ortaya çıktı. Onlarca kişi saldırının izlerini görmek için akın edince HTŞ üyeleri bölgeye giriş ve çıkışları kapattı. Rejim ve Rusya'ya tepki gösteren İdlibliler, saldırıların bir an önce son bulmasını istedi. - Suriye

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümünde Yeni İddia: Aracın Lastiği Patlamış

Hrant Dink'in Öldürülmesi Davasında Tutuklu 2 Sanık Tahliye Edildi

Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek

Brezilya'da 10 Kişinin Öldüğü Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı