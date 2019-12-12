İdlib'de bombardımandan kaçanların sığındığı kamplar sular altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de bombardımandan kaçanların sığındığı kamplar sular altında kaldı - Son Dakika

İdlib'de bombardımandan kaçanların sığındığı kamplar sular altında kaldı

6 saat önce

SURİYE'de rejimin İdlib kenti ve kırsalına yönelik bombardımanından kaçanların kendi imkanlarıyla çadır kurup oluşturduğu kamplar, aşırı yağışların etkisi ile sular altında kaldı.

İdlib'de bombardımandan kaçanların sığındığı kamplar sular altında kaldı, System.String[]

SURİYE'de rejimin İdlib kenti ve kırsalına yönelik bombardımanından kaçanların kendi imkanlarıyla çadır kurup oluşturduğu kamplar, aşırı yağışların etkisi ile sular altında kaldı.

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın, kuzeybatısındaki İdlib kenti kırsalında bulunan, sığınmacıların kendi imkanlarıyla oluşturduğu derme çatma çadırlardan oluşan bazı kamplar, bir süredir devam eden yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Ağırlıklı olarak İdlib'in güney kırsalındaki bombardımanlardan kaçan sivillerin yaşadığı kamplar aşırı sel tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. ?İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca kamplarda yaşayan insanlar için acil yardım çağrısında bulunuldu.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, kış mevsiminin soğukluğu ve ailelerin imkansızlığı nedeniyle sular altında kalan, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşayanların zor günler geçirdiklerini söyledi. Bombardımandan kaçarak geldikleri derme çatma ve sağlıksız şekilde oluşturulan çadırlarda yaşayanların, su baskını nedeniyle mağdur olduklarını belirten Tosun, "Ailelerin soba, yakacak, gıda ve hijyen paketlerine ihtiyacı var. Eğer bu yağışlar devam ederse, kampların birkaç gün sonra sel baskınına maruz kalma tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle sel felaketinin meydana gelmesi durumunda ailelerin mağdur olmaması için acil olarak bölgeye yardımların ulaştırılması gerekiyor" dedi.

'SULARIN İÇERİSİNDEYİZ'

Bombardımanda 7 çocuğunu kaybeden, İdlib'in kuzey kırsalındaki kampa gelerek sığınan Ayşe Casim (65), kaldıkları çadırı su bastığını belirterek, "Evlerimiz yıkıldı. Sahip olduğumuz her şeyi kaybettik. Bu kampta da 15-20 gündür yağmurun altındayız. Sularla iç içe yaşıyoruz" dedi.

BAĞIŞTA BULUNULABİLİYOR

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada yardım çalışmalarına destek olmak için bütün operatörlerden SURİYE yazıp 3072'ye kısa mesaj atarak 5 liralık bağışta bulunulabileceği, ayrıca İHH'nın banka hesaplarına 'SURİYE' açıklaması ile birlikte bağış yaparak vakfın bölgedeki çalışmalarına katkı sağlanabileceği kaydedildi.


Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı
Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı

Son Dakika Haberleri
19:20 Türk Kızılaydan Suriye'ye insani yardım - Son Dakika
19:20 Hatay'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü - Son Dakika
19:19 Edirne emniyet müdürü: uyuşturucu satanlara hesabını soracağım - Son Dakika
19:18 'Türkiye, tam bağımsız savunma sanayi yolunda devam edecektir' - Son Dakika
19:17 Söke OSB'de jandarma karakolu açıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:22:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de bombardımandan kaçanların sığındığı kamplar sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]