İdlib'de çadırdaki sobadan zehirlenen 4 kişilik aile yaşamını yitirdi - Son Dakika

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Kamp sakinleri, anne, baba ve iki çocuktan oluşan ailenin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Rejim ve destekçilerinin İdlib'in kuzeyindeki Kefer Ruma beldesine düzenlediği saldırılarından kaçarak Diya-3 kampına sığınan Suriyeliler, komşularından haber alamamaları üzerine, çadırlarını ziyaret etti.

Suriye 'nin İdlib ilinde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak bir kampa sığınan dört kişilik aile, sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti.

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