İdlib'de çadırdaki sobadan zehirlenen 4 kişilik aile yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de çadırdaki sobadan zehirlenen 4 kişilik aile yaşamını yitirdi - Son Dakika

İdlib'de çadırdaki sobadan zehirlenen 4 kişilik aile yaşamını yitirdi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib ilinde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak bir kampa sığınan dört kişilik aile, sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti.

İdlib'de çadırdaki sobadan zehirlenen 4 kişilik aile yaşamını yitirdi, System.String[]

Suriye'nin İdlib ilinde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak bir kampa sığınan dört kişilik aile, sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Rejim ve destekçilerinin İdlib'in kuzeyindeki Kefer Ruma beldesine düzenlediği saldırılarından kaçarak Diya-3 kampına sığınan Suriyeliler, komşularından haber alamamaları üzerine, çadırlarını ziyaret etti.

Kamp sakinleri, anne, baba ve iki çocuktan oluşan ailenin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından öldüğünü belirtti.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.


Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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