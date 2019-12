Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su altında kalan sığınmacı kampları yardım bekliyor.

İdlib'de Türkiye sınırı hattına yakın bölgedeki sığınmacı kampları, bir haftadır devam eden sağanak nedeniyle su altında kaldı.

Sarot kampı müdürü Heric Casim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta bulunan 117 çadırdan sadece bir tanesinde soba olduğunu söyledi.

Casim, "Kampın şu an ve acil olarak branda, ısınmak için yakıt en önemlisi gıda kolisine ihtiyacı var." dedi.

Kampta Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırılarından kaçarak evlerini terk edenlerin barındığını belirten Casim, "Burada 117 aile yaşamakta. Herhangi bir yağmurda sular altında kalırız. 117 çadırın 25'i brandasız. İlk yağmurda su sızdırmaya başladı. Benzin ve mazotun fiyatları o kadar pahalı ki yaklaşılmıyor. Satın alamıyoruz. Sobaları çalıştırmak için naylon bile alamıyoruz. İnsanlar battaniyelerle ısınıyor. Buradaki soğuğu battaniyeler bile kesmez. İnsanlarda ekmek alacak para bulamazsınız." diye konuştu.

Kamp sakini 65 yaşında Ayşe Casim de köylerinden hiçbir şey alamadan çıktıklarını söyledi.

Casim, "Yağmur ve soğuk. Çadırları sular bastı. İki çadırı sular yıktı. İnsanların yardımı ile ancak kurtardık. Yanımızda çok çocuk var. Soğuk sızlatıyor." dedi.

Saldırılarda altı akrabasının hayatını kaybettiğini belirten Casim, "Güneş doğana kadar üşüyoruz. Üşüyoruz ve açız. Şu an her şey pahalı. Bugün bir poşet ekmek 250 Suriye lirası ( 2 Türk lirası). Bulgur ve pilavı 6 aydır görmedik. Biz köyümüzde fakirdik ama burada durum daha kötüleşti. Bize yardım edilmezse burada ölürüz. Çocuklar gün boyu oynuyor, acıkıyor. Onlara sürekli yemek lazım. Ama yok. Her yeri su basıyor. Çok dardayız." diye konuştu.