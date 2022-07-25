İdlib'de çadırlarda 40 derece sıcaklıkta yaşam savaşı - Son Dakika
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İdlib'de çadırlarda 40 derece sıcaklıkta yaşam savaşı

25.07.2022 13:10
İdlib'de çadırlarda 40 derece sıcaklıkta yaşam savaşı

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zorla yerlerinden edilen siviller, derme çatma çadırlarda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklarla da mücadele ediyor.

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zorla yerlerinden edilen siviller, derme çatma çadırlarda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklarla da mücadele ediyor.

Dünyada etkisini hissettiren aşırı sıcaklar, Suriye'nin kuzeyinde Esed rejimi ve destekçilerinin yerinden ettiği sivilleri de olumsuz etkiliyor.

Sivillerin büyük bir kısmının derme çatma çadırlarda yaşadığı İdlib'de hava sıcaklığı gün içinde 40 derecenin üzerine çıkıyor.

3-4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'deki çadırlarda hayat durma noktasına geldi. Aileler, aşırı sıcaklara karşı dayanıksız, eski ve çürümüş çadırlarda yaşıyor.

Bunaltıcı sıcaklarla mücadele eden aileler, su sıkıntısının yaşandığı bölgede elektrik de bulamıyor.

"Zor günler yaşıyoruz"

İdlib'in güneyinden Suriye- Türkiye sınır hattındaki Azrak Kampı'na sığınan Abdurrahman Raad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırlarda yaşayan çok sayıda sivilin sıcak havalardan muzdarip olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşları ve yardımseverlerin desteklerini beklediklerini ifade eden Raad, "4x5 ebatlarındaki çadırlarda yaşıyoruz. Plastikle üstü kapatılmış çadırlarda ne yazın sıcaktan ne de kışın soğuktan korunabiliyoruz." dedi.

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyrettiğini ve aşırı sıcak günler geçirdiklerini belirten Raad, "Elektrik yok, dolayısıyla pervane de çalışmıyor. Bunalıyoruz. Zor günler yaşıyoruz." diye konuştu.

"Naylon çadırda yaşamı siz düşünün"

Rejim güçleri ve Rusya'nın yoğun saldırıları nedeniyle 3 yıl önce İdlib'in güneydoğu kırsalından göç etmek zorunda kalan Meryem Sattuf da kaldıkları çadırların hiçbir mevsimin hava şartlarına uygun olmadığını kaydetti.

Sattuf, aşırı hava sıcaklığına ne yaşlıların ne de küçük çocukların dayanabildiğini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çocukları serinletmek için yıkamak zorunda kalıyoruz. Hava sıcaklığı 40 derecenin çok üzerinde. Naylon çadırda yaşamı siz düşünün."

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Kaynak: AA

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İdlib'de çadırlarda 40 derece sıcaklıkta yaşam savaşı - Son Dakika
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