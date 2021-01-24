İdlib'de çamur içinde yaşayan aileler sıcak yuvaya kavuşuyor - Son Dakika

İdlib'de çamur içinde yaşayan aileler sıcak yuvaya kavuşuyor

24.01.2021 13:37
İdlib'de çamur içinde yaşayan aileler sıcak yuvaya kavuşuyor, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye İdlib'de yaşadıkları çadırlar çamur içerisinde kalan aileleri "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü hava şartlarına karşı korunaklı konutlara taşıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye İdlib'de yaşadıkları çadırlar çamur içerisinde kalan aileleri "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü hava şartlarına karşı korunaklı konutlara taşıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle güvenli bölgelere sığınmak zorunda kalan ve kurulan çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan aileleri yaptıkları konutlarla sıcak yuvaya kavuşturduklarını söyledi. İdlib'de aileleri konutlara yerleştirme ve gıda dağıtım programına Hatay Vali Yardımcı ve Cilvegözü Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Salih Altun, TDV gönüllüsü sanatçılar Murat Kekilli, Resul Aydemir, milli basketbolcu Furkan Aldemir, yazar Ferudun Özdemir ve eşi modacı Suna Yurtalan Özdemir ile sosyal medya fenomenlerinin katılarak çalışmaları yerinde görmek fırsatı bulduklarını ifade eden İhsan Açık, bölgede toplamda 5 bin konut inşa etmeyi hedeflediklerini ve bu zamana kadar bin 753 konutun tamamlanarak ailelere teslim edildiğini söyledi. Ailelerin olumsuz hava şartlarından etkilenmeyeceği, korunaklı ve hijyenik briket evlere her geçen gün daha fazla ihtiyaç olduğunu herkese duyurmak istediklerini dile getiren Açık, "Görüldüğü gibi her yağmurda çadırlar, bırakın oturacak hali hiçbir şekilde içeri girilmeyecek hale dönüşüyor. Bölgede kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte çadırlar sular altında kaldı ve her taraf çamur deryasına döndü. Çadırlarda kalan ailelerin gıdaları, giysileri kullanılmaz hale geldi. Bizim de misafirlerimize durumu göstererek, briket evlerin çoğalması için gayret etmemiz gerekiyor. Milletimizin destekleriyle çamur deryası içinde yaşam mücadelesi veren ailelerimizi sıcak yuvaya kavuşturuyoruz. Ne kadar çok destek gelirse o kadar çok ailemizi daha konforlu evlere taşıyabileceğiz" şeklinde konuştu.

Bölgeye gelen Milli Basketbolcu Furkan Aldemir de, İdlib'de herkesin bildiğinden çok daha başka bir hayatın yaşandığını ve buradaki şartları, insanların nelerle mücadele ettiğini herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi. Özellikle çocukların durumunu görünce çok üzüldüğünü ifade eden Aldemir, şunları kaydetti:

"Buradaki çocukların çektiği zorlukları anlatmak kolay değil. Çıplak ayakla ve üzerlerinde kendilerini soğuktan koruyacak bir montları, ceketleri olmadan yaşama direniyorlar. Buradaki insanların daha rahat yaşam süren sizlerin yardımlarına ihtiyacı var. Biz burada sıkıntıları daha fazla kişiye duyurup bu insanların yarasına merhem olabilir miyiz diye gayret gösterdik. Buradaki insanlardan yardımlarınızı ve duanızı eksik etmeyin. Çadırlarda yaşayan insanların, çocukların hayatları yardımlarımızla daha güzel olacak. Ayrıca bizim gelmemize vesile olan TDV'ye çok teşekkür ediyoruz. Onların vesile oldukları bu güzellikler hem ülkemizin Müslüman devletler için önemli olduğunu gösteriyor. Buradaki insanların bizi sevmesine yardımcı oluyor."

"Küçük yardımlar insanların hayata tutunmasını sağlıyor"

Sanatçı Murat Kekilli de İdlib'deki dramı, yaşam mücadelesini yerinde görmek için geldiklerini söyledi. Kekilli, "Gerçekten çok üzüldük. İçimiz parçalandı. Buradaki aileler çok ciddi yaşam savaşı veriyor" dedi.

Bölgedeki savaşın yeni başladığı değerlendirmesinde bulunan Kekilli, "Savaş yeni başlıyor. İnsanların gıda ve barınma gibi acil temel ihtiyaçları var. Hiçbir şey yapmama hakkına sahipsiniz. Ama yapacağınız her iyilik bir gün karşınıza çıkacaktır ve sizi bulacaktır. Bizim küçük olarak gördüğümüz yardımlar burada çok büyük değer kazanıyor, temel insani ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor ve bu da bizi insan yapar. Yapılacak çok küçük yardımlarla buradaki insanların hayata tutunmasını sağlayabiliriz. Burada bunu gördüm. Savaştan kaderleri değişmiş, normal hayatları alt üst olmuş insanları bir nebze olsun mutlu etmek bizim vazifemiz. İnşallah tüm insanlık bu konuda duyarlı olur" ifadelerini kullandı.

"Çöp atmaya kıyamadığımız yerlere bomba yağdırdılar"

Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir de hayırseverlerin gönderdiği kışlık yardımları İdlib'deki çocuklara ve ailelere teslim ettiklerini söyledi. Aydemir, "Soğuktan çok üşümüş çocukları internette gören 4-6 yaş çocuklar, bu kardeşlerimize krem gönderdi. Biz de onların ellerine tek tek sürdük, gelen gofretleri çocuklara ikram ettik. Çadırlarda çamur içerisinde yaşama tutunmaya çalışan aileleri korunaklı konutlara yerleştirdik. Bizim çöp dahi atmaya kıyamadığımız yerlere maalesef bomba yağdırdılar ve bu insanların hayatını çekilmez hale getirdiler. Bu tür yardımlar insanların acılarını, yaşadıkları zorlukları, sıkıntıları bir nebze olsun hafifletiyor ama yeterli değil. Bölge halkının çok daha fazla yardıma ihtiyacı var. O nedenle herkesin duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

Program kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kışlık giysi ve yakacak yardımında bulunularak, çadırları yaşanan selin ardından çamur içerisinde kalan aileler Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1+1 ve 30 metrekare büyüklüğünde yaptırılan içerisinde tuvaleti, banyosu ve mutfağı da olan konutlara taşındı.

-İHA-

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye, Savaş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İdlib'de çamur içinde yaşayan aileler sıcak yuvaya kavuşuyor - Son Dakika


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