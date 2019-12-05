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İdlib'de çatışmalar sürüyor

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar ile askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar devam ediyor.

İdlib'de çatışmalar sürüyor, System.String[]

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar ile askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar devam ediyor.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan Liva El Kuds Tugayı ile Suriye Milli Ordusu (SMO) ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında İdlib'in güneydoğu kırsalında yaklaşık bir hafta önce başlayan çatışmalar sürüyor.

Yoğun çatışmalar, rejimin ilerlemeye çalıştığı Um Celal bölgesi hattında sürüyor.

Çatışmalar sonucunda rejim güçlerinin büyük kayıplar verdiği öğrenildi.

SMO, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların bir aydır süren yoğun saldırılarına cevaben geçen hafta operasyon başlatmış, bazı yerleşimleri geri almıştı. Ancak rejim saflarındaki güçler, Acez, Resim el Varad, İstablat, Suruc ve el Ketibe el Mehcura'yı yeniden ele geçirdi.

Öte yandan rejimin topçu birlikleri, bugün İdlib'in güney ve güneydoğusunda Tuh, Tehtaya, Um Celal ve Ermenaya ve kuzey kırsalındaki Duveyr Akrad ile Kebbine cephe hatlarına yoğun kara saldırısı düzenledi.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli terörist grupların son bir aydır şiddetlenen saldırılarında bir sığınmacı kampı, çok sayıda okul, hastane gibi yaşam merkezleri vurulurken bunların sonucunda 62 bin sivil göç etmek zorunda kaldı.

Türkiye ve Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Yoğun saldırı gerçekleştirilen yerlerden daha sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı, son bir yılda 1 milyonu aştı.

Beşşar Esed, Rusya, İdlib, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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