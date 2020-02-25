İdlib'de çatışmalardan kaçanlar, mağaralara sığınıyor - Son Dakika
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İdlib'de çatışmalardan kaçanlar, mağaralara sığınıyor

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri ve destekçilerinin gerçekleştirdiği yoğun bombardımanlardan kaçarak güvenli bölge arayan siviller, mağaralara sığınmaya başladı.

İdlib'de çatışmalardan kaçanlar, mağaralara sığınıyor, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri ve destekçilerinin gerçekleştirdiği yoğun bombardımanlardan kaçarak güvenli bölge arayan siviller, mağaralara sığınmaya başladı.

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyeli'nin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göç ile 4 milyona ulaştı. Rejim karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'in güneyi ve doğusu, son aylarda Esad güçlerinin ve destekçisi Rusya'nın yoğun hava bombardımanına maruz kaldı. Hava bombardımanının yanı sıra karadan da sürdürülen saldırılarda her gün onlarca sivilin hayatını kaybettiği bölgeden kaçışlar da sürüyor. Sivil yerleşimlere yapılan bombalı saldırılardan kaçan aileler, kendilerine güvenli yer arıyor. Mağaralara yerleşen aileler, yaklaşık 20 metrekarelik alanlarda yaşam mücadelesi veriyor. Siviller bir taraftan gece saatlerinde etkisini arttıran soğuk havayla diğer yandan mağaradaki zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

YARDIM YAPILDI

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, saldırılardan kaçarak şehrin kuzeyindeki mağaralara sığınan 11 aileye acil yardım paketi ulaştırdı. Barınak bulamadıkları için mağaralarda yaşayan ailelere ulaşan İHH ekiplerince ulaştırılan acil yardım paketinde yaşam malzemelerinin yanı sıra bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak pirinç, tuz, bulgur, yağ, şeker, salça, fasulye makarna, bisküvi ve su yer alıyor. İHH ekipleri mağarada barınan ailelerin çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.


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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:09 Kaynak: DHA
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