Son Dakika Haberleri: İdlib'de Çifte Patlama: 3 Yaralı

İdlib'de Çifte Patlama: 3 Yaralı

1 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen çifte patlamada 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

İdlib'de Çifte Patlama: 3 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen çifte patlamada 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

İdlib'de meydana gelen bomba yüklü araç patlamasında ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı açıklandı. Suriye'nin İdlib kentinde Al-Qusour Mahallesi'nde bomba yüklü aracın patlatılmasının ardından, ikinci patlamanın bir okul yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı. 3 sivilin yaralandığı patlamalar sonrası sivil savunma ekiplerinin olay yerine geldiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtildi. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:23 Kaynak: İHA

Suriye, İdlib, 3. Sayfa
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