İdlib'de çocukların bisiklet sevinci - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib'deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi.



3 Haziran Dünya Bisiklet Gününde Ankara'dan yola çıkan AFAD Spor Kulübü Bisiklet Takımı, İdlibli yetimler için pedal çevirdi. Bisiklet Takımı'nın 6 Haziran'da Hatay'a ulaşmasının ardından hazırlıklar başladı. Hazırlıkların ardından, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib'deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi. - ANKARA