İdlib'de Covid-19 endişesi: 'Bırakın elimizi yıkamayı, insanlar çocuklarını yıkayacak su bulamıyor' - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'de Covid-19 endişesi: 'Bırakın elimizi yıkamayı, insanlar çocuklarını yıkayacak su bulamıyor' - Son Dakika Dünya

İdlib'de Covid-19 endişesi: 'Bırakın elimizi yıkamayı, insanlar çocuklarını yıkayacak su bulamıyor'

6 saat önce

Dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs 280 binden fazla insanı enfekte ederken, İdlib'deki milyonlarca sığınmacılar arasında tek bir Covid-19 vakası dahil tespit edilemedi. Bunun sebebi ise çok basit, henüz bölgede hiçbir test yapılamadı

İdlib'de Covid-19 endişesi: 'Bırakın elimizi yıkamayı, insanlar çocuklarını yıkayacak su bulamıyor', System.String[]

Dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs 280 binden fazla insana bulaşırken, İdlib'deki yüz binlerce göçmen arasında tek bir Covid-19 vakası dahi tespit edilemedi. Bunun sebebi ise çok basit, henüz bölgede hiçbir test yapılamadı.


Ancak sahada çalışan Suriyeli doktor ve sağlık uzmanları, aslında virüsün bölgede etkili olmaya başladığını savunuyor. Covid-19'un belirtilerinin görülmeye başlandığı bölgede yaşanan ölümlerin, hastalıktan kaynaklı olduğunu kanıtlamak mümkün değil.

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Koronavirüs, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:44 

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