Son Dakika Haberleri: İdlib'de düzenlenen hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti
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İdlib'de düzenlenen hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Suriye'de rejim ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybetti.

İdlib'de düzenlenen hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Suriye'de rejim ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlenen saldırılarda 3'ü çocuk 17 sivilin hayatını kaybettiğini, en az 10 sivilin yaralandığını aktardı.

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre aralarında 3'ü çocuk, Cibala'da 1, Keferruma beldesinde 4, Urim El Cuz köyünde 12 olmak üzere 17 sivil hayatını kaybetti. Serakib ilçesinde de en az 10 sivil yaralandı.
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Suriye, Rusya, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:52 
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