İdlib'de Esad rejimine ait bir tank imha edildi - Son Dakika

İdlib'de Esad rejimine ait bir tank imha edildi
6 saat önce
Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında rejime ait bir tank, TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında rejime ait bir tank, TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında rejim unsurlarını hedef almaya devam ediyor. SMO, İdlib'in güney kırsalındaki Hazarin bölgesinde Esad rejimine ait bir tankı imha etti. Tankın tanksavar füzesi ile hedef alındığı ifade edildi. - İDLİB
Son Dakika Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Karakolun önüne intihar notu bırakan 12 yaşındaki çocuk sahilde bulundu Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu