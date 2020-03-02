İdlib'de Esad rejimine ait bir tank imha edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İdlib'de Esad rejimine ait bir tank imha edildi - Son Dakika

İdlib'de Esad rejimine ait bir tank imha edildi

6 saat önce

Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında rejime ait bir tank, TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından imha edildi.

İdlib'de Esad rejimine ait bir tank imha edildi, System.String[]

Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında rejime ait bir tank, TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından imha edildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında rejim unsurlarını hedef almaya devam ediyor. SMO, İdlib'in güney kırsalındaki Hazarin bölgesinde Esad rejimine ait bir tankı imha etti. Tankın tanksavar füzesi ile hedef alındığı ifade edildi. - İDLİB

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti
Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Karakolun önüne intihar notu bırakan 12 yaşındaki çocuk sahilde bulundu Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:09:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de Esad rejimine ait bir tank imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]