İdlib'de Esed rejimi, Rusya ve Çin protesto edildi

Suriye'nin İdlib kentinde binlerce sivil, saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejimi ile İdlib'de ateşkesi talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto eden Rusya ve Çin'i protesto etti.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezi ve kırsaldaki bazı bölgelerde cuma namazı sonrası bir araya gelen binlerce sivil, yerleşimlere kara saldırılarını sürdüren Esed rejimini protesto etti.

Göstericiler, bombardımanın artık son bulmasını istedi.

Rusya ve Çin'in, İdlib kentinde ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini isteyen BMGK tasarısını veto etmesine de sert tepki gösteren protestocular, BM'den sivilleri koruması için gerekli adımları atmasını talep etti.

Protestolara katılan Kerem Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırılarına son vermesi için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Hatib, "Siyasi geçiş sürecinin başlatılması ve tutukluların serbest bırakılması mesajını uluslararası topluma iletmek istiyoruz. Hava ve kara saldırıları hep sivil yerleşimleri, çocuk ve kadınları hedef alıyor. Saldırılar son bulmadıkça gösterilere devam edeceğiz." dedi.

"Güvende yaşamak istiyoruz"

Eylemcilerden Yusuf Şaban ise bölgeye Doğu Guta'daki zorunlu tahliyeler sonucu geldiğini anlatarak, rejimin sivilleri hedef almaya devam ettiğini kaydetti.

Şaban, "Kızımın kolunda yazdığı gibi: 'artık güvende yaşamak istiyoruz'. Küçük kızım doğmadan önce de kendimizi güvende hissetmiyorduk. Çocuklarımızla birlikte güvende yaşamak bizim de hakkımız. Saldırılar ve göçler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Abdülmecid İbrahim de "Saldırılar durmadığı müddetçe halk, çocukları ve kadınları ölümden kurtarmak için bütün sınırları yıkacak ve yeniden göç başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.