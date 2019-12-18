İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 12 bin sivil Suriye-Türkiye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 12 bin sivil Suriye-Türkiye... - Son Dakika

İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 12 bin sivil Suriye-Türkiye...

6 saat önce

İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 12 bin sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 12 bin sivil Suriye-Türkiye..., System.String[]

İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 12 bin sivil Suriye- Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Suriye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

34 yaşındaki Finlandiya'nın yeni Başbakanı'nın ilk icraati DEAŞ'lı çocukları geri getirmek
Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!

Son Dakika Haberleri
19:55 Dışişleri'nden Hollanda'ya 'FETÖ' tepkisi - Son Dakika
19:55 Bursa kazada ölen kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
19:54 Buca'da engelliler için KPSS eğitimi başladı - Son Dakika
19:52 Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali - Son Dakika
19:48 Gümüşhane'de Uluslararası Göçmenler Günü kutlandı - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:56:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 12 bin sivil Suriye-Türkiye... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]