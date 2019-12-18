İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 12 bin sivil Suriye-Türkiye... - Son Dakika

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İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 12 bin sivil Suriye-Türkiye...
6 saat önce
İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 12 bin sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:28 Kaynak: AA
İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 12 bin sivil Suriye- Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.
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