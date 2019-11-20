Son Dakika Haberleri: İdlib'de füze isabet eden kampta yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor (1)
Son Dakika Güncel İdlib'de füze isabet eden kampta yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor (1) - Son Dakika

İdlib'de füze isabet eden kampta yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor (1)

6 saat önce

İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında yaralanan 4 kişi Türkiye'ye getirildi.

İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında yaralanan 4 kişi Türkiye'ye getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak Reyhanlı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Aralarında çocuklarında bulunduğu yaralılar ilk müdahalenin ardından ilgili birimlere sevk edildi.

Öte yandan yaralıların Türkiye'ye gelişleri sürerken sınırda ilgili sağlık birimlerinin de hazır bekletildiği öğrenildi.

İdlib'de füze isabet eden kampta yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor (1)

Türkiye, İdlib, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:43 Kaynak: AA
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