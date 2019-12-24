İdlib'de geçen ay başından bu yana en az 215 bin sivil yerinden edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'de geçen ay başından bu yana en az 215 bin sivil yerinden edildi - Son Dakika Dünya

İdlib'de geçen ay başından bu yana en az 215 bin sivil yerinden edildi

6 saat önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib'e düzenlenen saldırıları sonucu son iki günde 10 bin sivil daha yerinden edildi. Kasım ayı başından bu yana en az 215 bin sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti

İdlib'de geçen ay başından bu yana en az 215 bin sivil yerinden edildi, System.String[]

Suriye'de Beşşar Esad güçleri ve Rusya'nın, İdlib'e düzenlediği saldırıları sonucu son iki günde 10 bin sivil daha yerinden edildi. Kasım ayı başından bu yana en az 215 bin sivil Suriye- Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.


İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'dan alınan bilgiye göre, Esad ordusu ve İran destekli yabancı silahlı gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 2 günde en az 10 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

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Suriye, Rusya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:21 
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