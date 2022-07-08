İdlib'de gönüllü kadın kuaförler, bayram öncesi 2 bin kız çocuğunu sevindirdi - Son Dakika
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İdlib'de gönüllü kadın kuaförler, bayram öncesi 2 bin kız çocuğunu sevindirdi

08.07.2022 13:31

Gönüllü kadın kuaförler, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib ilinde savaştan etkilenen çoğu yetim 2 bin kız çocuğuna Kurban Bayramı öncesi saç bakımı yaptı.

Gönüllü kadın kuaförler, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib ilinde savaştan etkilenen çoğu yetim 2 bin kız çocuğuna Kurban Bayramı öncesi saç bakımı yaptı.

Kamplarda kadınlara yönelik çeşitli mesleki eğitimler veren Suriye Eğitim Gönülleri Merkezinin başlattığı kampanyaya destek veren gönüllü kadın kuaförler, Kurban Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü.

36 kadın kuaför, İdlib'in kuzey ve doğu kırsalında 10 gündür çadır çadır gezerek, çoğu yetim 2 bin kız çocuğun saçlarını kesip, örüp bakım yaptı.

Kadın kuaförler, Esed rejimi güçlerinin yerinden ettiği söz konusu çocuklara toka ve balon gibi hediyeler de dağıttı.

Zorla yerinden edilen 8 yaşındaki Sidra Zeyden AA muhabirine yaptığı açıklamada, saçlarını kampa gelen kuaförlerin düzelttiğini söyledi.

Halep'ten göç eden 10 yaşındaki Amina Hannavi de kuaförlerin saçlarına bakım yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Suriye Eğitim Gönülleri Merkezi Sorumlusu Şeza el-Abed, "Yerinden edilmiş sivillerin yükünü bir nebze olsun azaltmak için 36 kampta yaşayan kız çocuklarının saçlarını kestik ve düzelttik." dedi.

İdlib'deki durum?

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib'de gönüllü kadın kuaförler, bayram öncesi 2 bin kız çocuğunu sevindirdi - Son Dakika

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