İdlib'de görev yapan askerin evine dev Türk bayrağı - Son Dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Suriye'nin İdlib bölgesinde vatani görevini yapan askerin isteği üzerine Adıyaman'daki evine dev Türk bayrağı astı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde sözleşmeli er olarak görev yapan Ramazan Erdoğan, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne ulaşarak Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde bulunan evlerine Türk bayrağı asılmasını istedi. 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev Ramazan Erdoğan'ın isteği üzerine harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 metre boyundaki Türk bayrağını Erdoğan'ın evine götürdü. Polis ekipleri Türk bayrağını Ramazan Erdoğan'ın annesi Üveys Erdoğan'a teslim etti. Polis ekipleri teslim ettikleri bayrağı Erdoğan Ailesi ile birlikte eve asarak dalgalandırdı.

Kendilerine yapılan sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren anne Üveys Erdoğan, "Ben devletime teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Çok güzel bir duygu, Allah razı olsun. Beklemiyordum böyle bir sürprizi. Türk bayrağı gönderdiği için oğlumun alnından öpüyorum, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Ramazan Erdoğan'ın ağabeyi Murat Erdoğan ise "Bizler böyle bir sürpriz beklemiyorduk, kendisiyle gurur duyuyoruz. Bu 2 yıldır pandemiden dolayı kendisini göremiyoruz izinler kapalı olduğu için. Bizim için çok güzel bir moral oldu. Kendisini her zaman destekliyoruz. Kendi isteğiyle kendi rızasıyla gitti. Vatani görevini halen yapıyor bizler kendisini destekliyoruz, sürekli kendisini arıyoruz, konuşuyoruz kendisiyle. Allah bütün askerlerimizin yardımcısı olsun. Sağlam olsunlar bizler her zaman yanlarındayız" diye konuştu. - ADIYAMAN