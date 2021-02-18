İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi

İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi

18.02.2021 14:03

SURİYE'nin İdlib kentinde görevli uzman çavuş Ramazan Erdoğan'ın isteği üzerine polis ekipleri, Erdoğan ailesinin evine Türk bayrağı astı.

SURİYE'nin İdlib kentinde görevli uzman çavuş Ramazan Erdoğan'ın isteği üzerine polis ekipleri, Erdoğan ailesinin evine Türk bayrağı astı.

2011 yılında babası Mehmet Gazi Erdoğan'ı göçük altında kaybeden İskenderun 39'uncu Piyade Tugayı'nda görev yapan ve Suriye'nin İdlib kentinde bulunan uzman çavuş Ramazan Erdoğan, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünü arayarak 1 yıldır görmediği ailesinin evine Türk bayrağı gönderilmesi talebinde bulundu. Bu talebin ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, uzman çavuş Ramazan Erdoğan'ın Karapınar Mahallesi'nde oturan ailesi ziyaret edildi.

Polis ekipleri uzman çavuşun annesi Üveyş Erdoğan'ın elini öperek, oğlundan selam getirdiklerini ifade edip ardından isteği üzerine dev Türk bayrağını, müstakil eve asarak selam durdu.

Uzman çavuşun annesi Üveyş Erdoğan, oğluyla bir yıldır görüşemediğini ve bayrak sürprizi ile duygulandığını ifade ederek, duyarlılıklarından dolayı polislere teşekkür etti.Evlerine polis ekiplerinin Türk Bayrağı ile gelmesinin onur verici olduğunu belirten uzman çavuşun ağabeyi Murat Erdoğan, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Kardeşimi uzun süredir göremediğimiz için bu sürpriz bize moral oldu. Allah tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Her zaman yanlarındayız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Polis, İdlib, Çavuş, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Galatasaray'ın peşinde olduğu Davinson Sanchez'in menajeri teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal
14:53 Galatasaray'ın peşinde olduğu Davinson Sanchez'in menajeri teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal
14:23 Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Neftçi Bakü'den beklenmedik hamle! Takımın başına dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu'yu getirdiler
14:23 NATO Liderler Zirvesi, çekilen aile fotoğrafıyla birlikte başladı! İşte liderlerin masaya yatıracağı 2 önemli konu
14:19 Sergen Yalçın ile anlaşamayan Neftçi Bakü'den sürpriz hamle! Dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu takımın başına geçti
14:19 NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafıyla başladı! Liderler 2 kritik konuyu ele alacak
14:18 Ekrem İmamoğlu'ndan BELTUR Otel Büyükada müjdesi! Tesis İstanbulluların hizmetine girdi
14:14 Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla diplomasi trafiğinde! Önce Macron'la sonra Sunak'la bir araya geldi
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi! Önce Macron'la sonra Sunak'la görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 15:13:24. #1.12#
SON DAKİKA: İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement