- İdlib'de görme engelliler el sanatları sergisi açtı - Son Dakika

- İdlib'de görme engelliler el sanatları sergisi açtı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde görme engelliler, el sanatları sergisi açtı. Suriyeli görme engelli vatandaşlar eserleriyle yaşadıkları zor durumlara meydan okudu.

Suriye'nin İdlib kentinde görme engelliler, yaptıkları eserlerini sergiledi. Sergide çizim, resimlerin yanı sıra bazı el yapımı sepet, tabak, tepsi, hasır gibi ürünler ziyaretçilere sunuldu. Sergide farklı yaştan kadın ve erkekler, el emekleriyle ziyaretçilerin övgüsünü topladı. Görme engelliler, düzenlenen sergiyle zorluklara meydan okuyabileceklerini ifade ederken, sunulan çoğu ürünün korona virüs salgını döneminde yapıldığını belirtti.