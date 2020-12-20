İdlib'de görme engelliler için açılan okulda öğretmenler de görme engelli - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentinde görme engelliler için açılan okulda, görme engelli 7 öğretmen, 70 öğrenciye eğitim veriyor.

Savaş mağduru engellilerin eğitiminin aksamaması için İdlib Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılan okul açıldı. Okula, görme engelli 70 öğrenci kayıt yaptırırken eğitimleri için de 7 görme engelli öğretmen görevlendirildi. Sabah erken saatlerde okula gelen savaş mağduru çocuklar, eğitimleri aksamadığı için yerel yönetime teşekkür etti.

Öğrencilerden Yasin Şemal (9), "Maraat Mısrın'de oturuyorum. İdlib'e okula geliyorum. Buradaki arkadaşlarıma birlikte çalışıp öğreniyoruz. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimiz bizleri seviyor. Gelecekte öğretmen olup bizim gibi olan çocuklara eğitim vereceğiz" dedi.